A Bari, così come nel resto di Italia, continua a scarseggiare il Nurofen. Un problema che si sta estendendo a macchia di leopardo in tutta Europa. Il Nurofen, uno degli antidolorifici e antinfiammatori che vengono più comunemente indicati in caso di dolori muscolari, febbre, mal di testa, ossia i sintomi più lievi della variante Omicron del Covid, sembra diventato ormai introvabile. In questo momento, con l’esplosione dei contagi, probabilmente c’è stato anche un boom di richieste al quale non si riesce a far fronte.

“In particolare – spiega un farmacista a Borderline24 – manca il nurofen sciroppo. Da noi non è più reperibile da una settimana, ma solo perché avevamo grosse scorte di magazzino. In alcune farmacie non si trova da molto più tempo. Ora cominceremo a preparalo noi. Stiamo aspettando che ci arrivi l’ibuprofene per poter far fronte a questa situazione di emergenza”.

Solo qualche giorno fa infatti Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Fofi) ha dichiarato che ” il farmaco non è reperibile presso l’azienda. È una carenza che ovviamente crea disagio ai pazienti, ma non c’è nessun allarme perché fortunatamente i farmacisti possono tamponare questa mancanza allestendo loro stessi il preparato, con particolare riferimento alla formulazione sciroppo per uso pediatrico”.

“Come già successo in questi due anni e mezzo – ha precisato Mandelli – i farmacisti possono sopperire alle mancanze dimostrandosi ancora una volta elemento fondamentale per costruire la prossimità delle cure, prossimità che è un’esigenza del Paese. Il farmacista è l’amico del paziente”, rassicura Mandelli. Andrea Mandelli ha diramato quindi una comunicazione ai propri iscritti contenente le istruzioni operative per la produzione galenica degli sciroppi di ibuprofene ad uso pediatrico (da 100 e da 200 milligrammi), secondo gli standard e le procedure indicati nella Farmacopea europea. “La galenica – ha spiegato ancora Mandelli – si conferma un’attività fondamentale del farmacista per non far mancare ai pazienti i medicinali di cui hanno bisogno”.