Una raccolta firme dei residenti del primo municipio per chiedere al Comune maggiore attenzione e contrastare il degrado in strada, tra cassonetti rotti e sporcizia. A promuoverla il residente Luca Bratta che ha cominciato a raccogliere anche materiale fotografico per denunciare le condizioni in cui versano numerose aree del primo municipio, da piazza Redentore fino a San Giorgio. L’obiettivo è di raggiungere abbastanza firme per affrontare il tema in Consiglio comunale.

“Nel quartiere Libertà, ma pressoché in tutto il Municipio 1, la sensazione di insicurezza nelle persone è sempre più evidente a causa di episodi di violenza e di criminalità – si legge nel testo della petizione – molteplici sono le strade che necessitano di una pulizia ordinaria e straordinaria; diversi sono i cassonetti lesionati”. I residenti chiedono presidi delle forze dell’ordine, maggiore pulizia e la sostituzione dei cassonetti rotti.

