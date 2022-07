Dallo scorso 1° luglio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bari, struttura polifunzionale di informazione e consulenza a cittadini e giovani baresi su servizi e attività dell’ente, potenzia i suoi servizi per i prossimi 5 anni. Sono diventati 15, infatti, i punti informativi aperti sul territorio: alla sede storica di via Roberto da Bari e agli URP dei 5 Municipi si aggiungono i punti informativi tematici specializzati su Servizi demografici (4 sportelli), Tributi, Politiche educative e giovanili, Patrimonio, Servizi alla Persona e Informagiovani.

A questi servizi di sportello, si affiancano il call center, operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e-mail dedicate, social media e sportelli virtuali, chat su prenotazione, per consentire ai cittadini di interagire da remoto con il Comune di Bari. Sono 33 gli operatori professionisti della cooperativa Informa s.c.a.r.l., vincitrice dell’appalto per i prossimi 5 anni, selezionati tra comunicatori, informatici, linguisti, promotori civici, legali, mediatori, orientatori, formatori e redattori con l’obiettivo di soddisfare pienamente le richieste dei cittadini, intercettare i bisogni latenti, proporre le soluzioni ottimali e garantire sempre informazioni corrette ed efficaci.

Gli operatori si alterneranno sui servizi di accoglienza, ascolto ed erogazione dei servizi al pubblico e nella comunicazione digitale dell’URP. L’uso prevalente dei social nelle comunicazioni istituzionali e l’esperienza dell’emergenza sanitaria sono stati fondamentali nell’analisi dell’evoluzione dei bisogni della popolazione barese e hanno permesso alla Segreteria generale, in qualità di direzione dei servizi, di stilare un progetto tecnico che ha delineato per l’URP funzioni flessibili e potenziabili, in grado cioè di adattarsi alle novità, evenienze o emergenze che potrebbero verificarsi nei prossimi 5 anni.

