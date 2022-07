Si chiama Antonio Pio Pinto, ha 25 anni ed è uno scrittore pugliese disabile che ha voluto raccontare la sua storia per dare forza a chi, come lui, si è trovato ad affrontare una brutta depressione. La biografia si intitola “Mai arrendersi”. “Nel mio libro parlo di me – spiega Antonio Pio Pinto – della mia disabilità e delle problematiche che affronto ogni giorno. Questo libro l’ho scritto in un momento brutto della mia vita, colpito da una forte depressione. Sono qui per dire a tutti i ragazzi come me che la disabilità non esiste, bisogna sempre prendersi cura di sé per superare i problemi quotidiani”. Il libro è uscito prima online e nei prossimi giorni anche nelle cartolibrerie. “Vorrei dire ai ragazzi disabili di non arrendersi mai”.

