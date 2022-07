Saranno intensificati i controlli nelle zone colpite dalla “mala movida” dove i residenti denunciano condizioni di “invivibilità” come ad esempio nell’Umbertino. Il Comune invece sta studiando un modo per sviluppare una pianificazione delle attività economiche, ponendo dei vincoli in zone di pregio. Oggi si è tenuto un vertice in Prefettura per discutere della mala movida, dopo l’esposto del comitato dei residenti della zona Umbertina. “Ci sono zone su cui stiamo facendo approfondimenti – ha detto il sindaco Antonio Decaro – stiamo valutando possibilità di fare pianificazione rispetto all’apertura delle attività. Anche se la pianificazione non incide su due o tre locali su cui si concentra la movida cittadina in alcune zone della città”.

Sono stati proprio i residenti a chiedere l’intervento di Procura e Prefettura proprio in seguito ai disagi che si registrano ogni giorno nella zona Umbertina. Ieri il comitato ha lanciato l’appello al Comune di non autorizzate più nuovi insediamenti commerciali nella zona. (Foto repertorio)

