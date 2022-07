In corso una violenta grandinata in città. Strade come fiumi da San Girolamo a Carrassi San Pasquale. Nel video via Re David completamente impraticabile.. In alcuni quartieri come Carrassi e alcune strade del centro si registrano anche black out. La polizia locale invita alla cautela perché il nubifragio potrebbe provocare l’allagamento anche dei sottopassi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.