Ancora una volta la tangenziale di Bari è andata letteralmente in tilt a causa di almeno due incidenti che hanno causato disagi per gli automobilisti. La SS16 infatti ha fatto registrare lunghe code sia in direzione nord e peggio in direzione sud, dallo svincolo di Sant’Anna a San Giorgio. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

