Stamattina la polizia municipale ha messo in sicurezza la voragine che si é aperta all’improvviso al centro di un comune marciapiede in via Dante Alighieri, 110. A segnalarlo a Borderline24, un lettore.

“La cosa che però spaventa – spiega – é che sotto la voragine non si riesce a vedere il fondo del buco come da foto allegate. Abbiamo quindi paura che queste voragini possano aprirsi in altri luoghi e in altri momenti causando incidenti anche gravi ai passanti nei quartieri più antichi di Bari”.

