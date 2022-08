Una notte magica quella tra il 9 e il 10 agosto: notte di stelle, di sogni e di desideri. I nocesi la attenderanno all’insegna dell’ottima musica e delle eccellenze della nostra tradizione culinaria. Tornano i grandi eventi del gusto a Noci Città dell’Enogastronomia. Nella notte del 9 agosto, aspettando San Lorenzo, le associazioni di categoria di Noci, Confcommercio Noci, Confartigianato Noci e Coldiretti Puglia con la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier AIS Puglia, hanno messo a punto un evento per rappresentare il meglio dei saperi e sapori di una città da sempre portabandiera della buona gastronomia di Puglia.

La manifestazione che ha il Patrocinio del Comune di Noci vedrà il suo cuore nelle tre piazze di Largo Garibaldi, con la gastronomia nocese rappresentata da un primo piatto tipico realizzato da Chef Pasquale Fatalino de L’Antica Locanda, le carni alla brace, i prodotti da forno, le mozzarelle ed i formaggi freschi, un’anguriata finale. Il tutto abbinato ai vini delle più pregiate cantine della Valle d’Itria, selezionate dai sommelier dell’AIS Puglia. A fare da sottofondo musicale e artistico alle degustazioni ed alle esperienze gli spettacoli dedicati ai bambini ed alle stelle degli artisti di strada, le fresche note della Conturband dei ragazzi ed il grande spettacolo di musica popolare TARANTA FIL MORENA National popular músic show.

Nel corso della serata degustazioni di un primo piatto, di un piatto di carne alla brace, prodotti caseari, di quelli da forno, anguria e di 5 degustazioni di vino ad un costo simbolico di 15 euro. L’ingresso alla piazza è gratuito per l’ascolto della musica e dello spettacolo.

“E’ sempre stata una mia idea – spiega Luciano Bianco di Confcommercio Noci – quella di riunire le Associazioni di categoria del comune, più rappresentative, e dar vita ad una iniziativa del genere. Abbiamo organizzato una prevendita on line sul sito della AIS, comunque si può accedere acquistando il biglietto per la degustazione direttamente al botteghino la sera del 9 agosto”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.