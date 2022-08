Anci Puglia informa che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in data 02 Agosto 2022, ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Digitale e di Servizio Civile Ambientale

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/

Con il suddetto bando, Anci Puglia mette a disposizione complessivi 45 posti nei Comuni pugliesi partner, rispettivamente: 25 posti di volontario da impegnare in 2 progetti di Servizio Civile Digitale e 20 posti di volontario da impegnare in 2 progetti Servizio Civile Ambientale. Di seguito i progetti (cliccare su nome progetto per visionare schede con elementi essenziali), le sedi e i comuni interessati, il numero dei volontari e i posti riservati ai candidati con bassa scolarità. Per bassa scolarità si intende aver conseguito come titolo di studio piu elevato la Licenza Media inferiore (Scuola Secondaria di Primo Grado) e non essere iscritti alla scuola media superiore.

SERVIZIO CIVILE DIGITALE – Programma “PIANI DIGITALI”

Progetto: ABC Digitale – 16 volontari di cui 4 con bassa scolarità, così suddivisi per comune: San Vito dei Normanni (2), Massafra (2 di cui 1 bassa scolarità), Ginosa (4 di cui 1 bassa scolarità), Polignano a mare (2 di cui 1 bassa scolarità), Corato (4 di cui 1 bassa scolarità) – Progetto “Message in App” – 9 volontari di cui 3 con bassa scolarità. – così suddivisi per comune: sede Anci Bari (1), Bitetto (2 di cui 1 bassa scolarita), San Vito Normanni (2 di cui 1 bassa scolarità), Massafra (2 di cui 1 bassa scolarità), Polignano a mare (2),

SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE – Programma “MISSION GREENPOSSIBLE” – Progetto “Fare verde” – 7 volontari, di cui 2 con bassa scolarità, così suddivisi per comune: Massafra (2) Ugento (1), Lequile (2 di cui 1 bassa scolarità), Palagianello (2 di cui 1 bassa scolarità). Progetto “Percorsi Ecologici” – 13 volontari di cui 4 con bassa scolarità, cos’ suddivisi per Comune: sede Anci Bari (1), Bitetto (2), Conversano (2), Molfetta (2 di cui 1 bassa scolarità), Binetto (2 di cui 1 bassa scolarità), Cellamare (2 di cui 1 bassa scolarità), Corato (2 di cui 1 bassa scolarità) I progetti Anci Puglia hanno una durata di 12 mesi.

Domande -Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamente. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14 del 30 settembre 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

