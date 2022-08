Spara da un monopattino in corsa su un’auto parcheggiata e fugge. È accaduto la notte scorsa, in via Gorizia a Lizzanello, nel Leccese. Protagonista della vicenda – molto probabilmente – un uomo con il volto coperto dal cappuccio di una felpa.

I colpi di pistola sono stati esplosi contro una Fiat Punto parcheggiata, non si sono registrati feriti. Sul fatto indagano i Carabinieri che hanno recentemente acquisito le immagini di videosorveglianza della zona ed eseguito alcuni rilievi. L’auto presa di mira è intestata ad un uomo sul quale sono in corso approfondimenti investigativi da parte dei militari della stazione di Lizzanello e della sezione operativa di Lecce.

