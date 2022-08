È mezzogiorno e chi ancora non è andato in ferie, decide di fare un po’ di sport al parco Rossani. Lì c’è una zona dedicata al fitness: peccato che – con le temperature roventi di questi giorni – sia impraticabile perché completamente esposto al sole. In altre parole non c’è una zona ombra nel parco: né per chi vuole fare sport tanto meno per quanti cercano sollievo in una passeggiata al parco. E non solo. “I bagni – racconta un frequentatore del parco – sono chiusi all’ora di pranzo. Risultato? Ho visto turisti costretti a espletare i propri bisogni nei cespugli”.

La partenza per la ex caserma Rossani non è stata delle migliori: tantissimi gli episodi di aggressioni registrati a pochi mesi dalla sua apertura, tanto da essere stato necessario chiedere l’aiuto della Prefettura per assicurare maggiore controllo sul territorio. Ma non solo, il cittadino ha sottolineato anche che le condizioni in cui versa il parco, a pochi mesi dalla sua apertura, sono già di degrado. “Il pavimento anti-trauma è già completamente rovinato – ha sottolineato – ogni mattonella si è già distanziata dall’altra (foto in basso). Ma non solo – ha proseguito infine – ci sono anche due panchine rotte. Mi aspettavo qualcosa in più su questo parco” – ha concluso.

