La Fondazione Apulia Film Commission comunica che ad oggi sono 14 i progettifinanziati dall’Apulia Film Fund, il bando finalizzato a sostenere le produzioni (film, serie TV, documentari, cortometraggi e progetti di animazione) di opere o serie di opere audiovisive da realizzare in tutto o in parte in Puglia, la cui gestione è affidata direttamente ad Apulia Film Commission in qualità di organismo intermedio, a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POC Puglia 2014/2020 della Regione Puglia.

Delle 20 domande di finanziamento finora valutate dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sono stati ammessi al finanziamento 14 progetti: 4 serie tv, 1 lungometraggio di animazione e 4 cortometraggio e 5 documentari per uno stanziamento complessivo di circa 3 milioni di euro. I progetti finanziati, terminati, in lavorazione o in procinto di iniziare le riprese, toccano gran parte del territorio regionale. Ma entriamo nel dettaglio a iniziare dalle 4 serie tv finanziate: “Le indagini di Lolita Lobosco II stagione” (BiBi Film Srl) di Luca Miniero; “Il maresciallo Fenoglio” (Clemart Srl) di Alessandro Casale; “Briganti” (Los Hermanos Srl) di Nicola Sorcinelli, Antonio Le Fosse e Steve Saint Leger; “Sei Donne” (IBC Movie Srl) di Vincenzo Marra.

Cinque, invece, sono i documentari finanziati: “Giro di banda” (Dinamo Film Srl) di Daniele Cini; “Pattini e acciaio” (Interlinea Srl) di Rossella De Venuto; “Non mollare!” (Bo Film Srl) di Emiliano Barbucci; “Il sogno e la materia” (HGV Italia Srl) di Sebastiano Rizzo; “L’ulivo e il baobab” (Draka Production Srl) di Simone Grassi. Quattro i cortometraggi finanziati: “Nonna rivoltella” (Dinamo Film Srl) di Mario Bucci; “Animalist” (Prem1ere Srl) di Fabrizio Libero Pastore; “The tomato garden” (Palosanto Films Srl) di Leonardo D’Agostino; “Mare aperto” (Dinamo Film Srl) di Paola Verardi. Inoltre, è stato finanziato il lungometraggio di animazione “Pipo, Pepa & Pop” (Congedo Culturarte Srl) di Massimo Montigiani.

