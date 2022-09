“Pensare all’Antiusura e a don Alberto D’Urso è da tempo una cosa sola. Don Alberto, attraverso la collaborazione di tanti laici ha innervato il tessuto ecclesiale e sociale aprendolo ad una sensibilità sempre più attenta al flagello dell’usura”. Sono le parole che l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano, ha voluto dedicare a don Alberto D’Urso, scomparso nel pomeriggio di ieri, a 84 anni.

Parole nostalgiche in memoria di un uomo che tanto ha dedicato alla lotta all’usura, non solo a livello nazionale, ma anche in Puglia. “Sin dall’intuizione di Monsignor Mariano Magrassi ad oggi, qui in Puglia e anche a livello nazionale, l’impegno per l’Antiusura è sempre coinciso con la vita di questo sacerdote – parroco, che ha affiancato Padre Massimo Rastrelli, fondatore della prima Fondazione antiusura di matrice ecclesiale e ne ha proseguito il cammino con la nascita della Consulta Nazionale delle Fondazioni Antiusura. Quanto raggiunto oggi a livello nazionale è frutto della passione e dell’amore per Dio e per l’uomo. Vero buon samaritano di questo tempo storico, don Alberto ha attestato la misericordia di Dio nella forma di una giustizia sociale, perseguita con cuore pronto e attento ai segni dei tempi” – ha aggiunto.

“Le varie crisi economiche – ha proseguito Satriano – e la crescente cultura edonista hanno prodotto vari ‘malcapitati’ sulle strade di una storia dove, oltre la criminalità, l’indifferenza di molti, talvolta anche delle strutture sociali, hanno accentuato il malessere di singoli e famiglie. La creazione di una rete nazionale ad opera di questo piccolo grande uomo e di quanti lo hanno coadiuvato a prezzo di sacrifici personali ha rappresentato, per molti, un respiro di speranza. Non scevro da errori e imperfezioni questo cammino ha anticipato l’immagine della Chiesa da Campo tanto cara a Papa Francesco” – ha detto infine rivolgendo un ringraziamento a don Alberto.- “la tua vita e il tuo impegno sia seme di speranza per la nostra Chiesa e la nostra società” – ha concluso.

Lunedì, alle ore 16, nella cattedrale di Bari, si terranno i funerali per l’ultimo saluto a Don Alberto D’Urso.

