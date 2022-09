Con il cambio di stagione torna anche l’allerta maltempo in Puglia. A partire dalle ore 8 di domani (domenica 25 settembre) e per le successive 12 ore, la Protezione Civile ha diramato allerta gialla sul tacco d’Italia.

In particolare, sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Inoltre, sono in arrivo anche forti venti meridionali con locali raffiche di burrasca sulla Puglia e su tutti i settori adriatici.

A Bari, nella giornata di domani, è previsto cielo nuvoloso con temperature che avranno una massima di 27 gradi e una minima di 19. La pioggia, nel capoluogo pugliese, secondo quanto previsto dal meteo, arriverà a partire da lunedì con temperature che si abbasseranno notevolmente.

