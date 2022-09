Un fulmine avrebbe colpito un volo easyjet diretto a Napoli. L’equipaggio e il comandante dell’aereo hanno effettuato un atterraggio a Bari perché su Napoli si registrava cattivo tempo. E si è preferito arrivare a Bari. Illesi i passeggeri, ma con tanto spavento.

Per la giornata di domani è annunciata allerta arancione in Puglia (per forti precipitazioni) e le istituzioni invitano alla massima prudenza. Anche il prefetto di Bari Antonia Bellomo ha inviato una nota a tutti gli enti locali e alle forze dell’ordine per predisporre la macchina dell’emergenza per ogni evenienza che potrà presentarsi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.