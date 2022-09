Per cause in corso di accertamento un incidente sulla statale 16 all’altezza dei curvoni di Palese sta mandando in tilt il traffico con code di oltre 4 chilometri, da Palese a Carbonara. Sul posto l’Anas, la stradale e il 118. L’incidente non sarebbe grave ma sta provocando serie ripercussioni al traffico. A peggiorare la situazione anche il maltempo.

