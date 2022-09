Lunghe code nella mattinata nei principali seggi di Bari città. Non sono mancati lievi disagi per le attese. Come a Palese dove c’è chi si è lamentato della fila distinta tra uomini e donne. Nella sezione 59 nella scuola Vivante a Madonnella questa mattina gli animi si sono riscaldati tra coloro che erano fila da molto tempo. Qualcuno ha provato anche a saltare la fila provocando la rabbia dei presenti. Il seggio 59 è quello dove ha votato anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. (In foto un seggio a Palese)

