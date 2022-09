“Questa bottiglia di spumante che stanotte ho stappato ha più di 25 anni, è piena di sudore, fatica, successi e sconfitte, chilometri percorsi e strette di mano, abbracci e lacrime. Non smettete mai di credere nella politica come missione sociale tra la gente e per la gente”. A parlare è Filippo Melchiorre, neo eletto al Senato.

“Oggi riparto da qui e ringrazio Giorgia Meloni e Marcello Gemmato per questa bellissima avventura che sono pronto ad intraprendere – continua Melchiorre – E grazie ai miei “fedelissimi” che ci sono da sempre e alla mia famiglia per la pazienza, per le mie assenze, per tutto”.

