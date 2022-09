Stagnola bruciata, usata molto probabilmente da eroinomani. E’ il ritrovamento in via Suppa, vicino piazza Cesare Battisti, all’interno di un punto self. La segnalazione è di un lettore. “Da tempo segnaliamo questa situazione – spiega – il posto è completamente videosorvegliato eppure si continua con questa pratica, a pochi metri dal centro. Assurdo che accada a pochi metri da una scuola con tanti bambini e ragazzi che frequentano quel posto ogni giorno”.

