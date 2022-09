E’ una scia che non si ferma dalla scorsa estate. Si sposta da un quartiere all’altro e agisce indisturbata nella notte. La banda delle spaccate, così battezzata, ha colpito un negozio di via Putignani. Un esercizio commerciale appena inaugurato che vende scarpe al dettaglio. Nella notte i malviventi, hanno spaccato la vetrina portando via un computer e qualche spicciolo lasciato in cassa. Il danno invece è salato.

“C’è un forte allarme di sicurezza – tuonano i residenti. Le istituzioni continuano a ignorarlo, ma c’è e ora comincia a fare paura”.

