Ancora un’estate con numeri positivi alle Grotte di Castellana (Ba), che si confermano tra i principali attrattori turistici a pagamento della Puglia anche nel 2022, registrando un incremento in termini di presenze e fatturato e un ottimo riscontro di visitatori e pubblico per tutte le attività dell’offerta turistica.

Con l’estate appena conclusa è tempo di tirare le somme per la società che gestisce il sito carsico castellanese e di analizzare i dati che hanno caratterizzato i mesi a maggiore affluenza turistica. Attenzione puntata in particolare ai mesi di luglio e agosto, quando le Grotte di Castellana hanno accolto circa 110mila visitatori. Nel dettaglio sono stati 37.961 i turisti di luglio nel 2022 a fronte di 37.747 del 2021, con una variazione percentuale in aumento dello 0,57%, e 71.812 ad agosto 2022 a fronte dei 62.415 dello stesso mese del 2021, con una variazione percentuale in aumento del 15,06%.

A questi dati si aggiungono poi gli ottimi riscontri anche per le speciali visite Speleonight e Speleofamily, tutte sold out e con l’aggiunta in calendario di appuntamenti fuori programma, per Hell in the Cave, lo spettacolo stanziale che per tutto il periodo estivo ha replicato accogliendo gli spettatori nella caverna della Grave per vivere da protagonisti l’Inferno di Dante a 70 metri di profondità, e per le attività dell’Osservatorio Astronomico Sirio, esperienza per osservare il cielo e imparare a conoscerlo sulla terrazza panoramica del Museo Speleologico “Franco Anelli”, con 7 appuntamenti e la presenza di 243 tra adulti (182) e bambini (61).

“C’è enorme soddisfazione nel registrare questo incremento di visitatori rispetto allo scorso anno – ha commentato Francesco Manghisi, presidente del Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl – Questo importante risultato è segnale del fatto che si sta lavorando bene e che l’offerta turistica delle Grotte di Castellana, attenta a coprire tutte le fasce d’età e gli interessi più disparati, piace ed è accolta con entusiasmo dai visitatori, questo anche per merito di tutto il personale amministrativo, delle guide e di tutte le forze impegnate nella realizzazione e promozione delle varie attività. È importante ricordare che tutta la nostra offerta non è gratuita, ma prevede l’acquisto di un biglietto, e questo ci rende ancora più orgogliosi dei numeri registrati, poiché dimostrazione del reale interesse dei turisti nei confronti delle Grotte di Castellana, e soddisfatti delle strategie attuate. Per l’estate, ad esempio, l’attuale CdA ha deciso di valorizzare ancora di più la perla del nostro sito carsico, la Grotta Bianca, promuovendo le visite complete, quelle che conducono ad ammirare questa meravigliosa caverna”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.