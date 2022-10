Partono il 10 ottobre gli open day dei Kismet Lab, i laboratori teatrali per tutti di Teatri di Bari in programma nell’annualità 2022/2023 al Teatro Kismet di Bari (strada San Giorgio martire 22F). Un’occasione per provare gratuitamente le proposte formative, accompagnate da esperti del settore, pensate per chi muove i primi passi sul palcoscenico da giovanissimo ma anche per i più esperti che vogliono approfondire le competenze necessarie alla realizzazione di uno spettacolo teatrale.

Le lezioni prove gratuite dei Kismet Lab partono lunedì 10 ottobre alle ore 18 con il laboratorio di dizione e scrittura creativa ‘Leggimi qualcosa’, condotto da Marianna De Pinto, che offre un’occasione di approfondimento su tutte le principali regole di dizione della lingua italiana, con dei focus specifici sull’allenamento dell’articolazione e sull’analisi della prosodia della frase.

Non mancano poi i laboratori dedicati all’attorialità, con proposte per i bambini dai 7 agli 11 anni (‘Come alberi’, condotto da Annabella Tedone, lezione gratuita il 12 ottobre alle 17), agli adolescenti dai 14 ai 17 anni (‘Sognare, Forse’, prova gratuita il 13 ottobre alle 18) e agli adulti (‘Essere (pronti) è tutto’, prova aperta l’11 ottobre alle 18), questi ultimi due condotti da Lello Tedeschi. È invece Riccardo Spagnulo a condurre ‘Short Play’, il laboratorio di scrittura creativa per la scena pensato per aspiranti drammaturghi e scrittori. L’open day è previsto il 12 ottobre alle 19. Per tutti i partecipanti ai Kismet Lab è anche prevista la possibilità di partecipare gratuitamente al seminario intensivo a cura di Giorgio Testa (Casa dello spettatore) abbinato alla visione di tre spettacoli della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’ del Teatro Kismet.

Per iscriversi alle prove gratuite dei Kismet Lab 2022.23 bisogna prenotarsi via telefono al numero 335 805 22 11, via mail all’indirizzo botteghino@teatrokismet.it o in presenza al botteghino del teatro.

Tutte le informazioni su www.teatridibari.it

