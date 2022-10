Arriva l’autunno e puntualmente torna in tavola la zucca, ortaggio alleato dei diabetici e ricco di nutrienti preziosi per l’organismo. Simbolo indiscusso dell’autunno, soprattutto per via della festa di Halloween, la zucca, nel corso degli anni, è entrata sempre di più nella vita dei cittadini, soprattutto dei più piccolini. Ma scopriamo i dettagli.

Si tratta, in particolare, di un alimento a basso contenuto calorico fondamentale per l’alimentazione di grandi e piccoli. Prezioso, in tal senso, l’apporto di minerali, potassio, calcio, magnesio, ma anche vitamine E e A. Inoltre, la zucca, oltre a essere antiossidante e antinfiammatoria, è ricca di fibre, amminoacidi e caroteni che la rendono essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo, ma anche della pelle e vista.

La zucca, infatti, può essere utilizzata anche sotto forma di crema ed è capace di lenire infiammazioni della pelle e del viso. Ma non solo, anche i semi sono ricchi di sorprese per via della presenza di proteine e cucurbitina capaci di proteggere la prostata e contrastare le patologie dell’apparato urinario come la cistite. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

RISOTTO DI ZUCCA CON SPEZIE E LEGUMI

A parte, preparate del brodo vegetale. Versate poi dell’olio extravergine di oliva in una pentola facendo soffriggere una cipolla tagliata a pezzetti piccolissimi. Successivamente lasciate mantecare la cipolla con circa 3 cucchiai di brodo vegetale precedentemente preparato. Aggiungete poi 4 pugni di lenticchie e mescolate per bene. Lasciate cuocere per circa 7 minuti, poi aggiungete dei cubetti di zucca (che avrete precedentemente pulito e tagliato, facendo attenzione ad eliminare semi, scorza e filamenti). Lasciate cuocere fino a quando la zucca non sarà diventata morbida. Una volta evaporato il brodo potrete procedere con l’aggiunta di riso e contemporaneamente del brodo a piccole dosi. Mescolate con cura. Quando il brodo sarà evaporato, se di vostro gradimento, potrete aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco e dello zenzero grattugiato. Infine, lasciate riposare a fuoco spento prima di servire.

DOLCE CON ZUCCA, NOCI E CIOCCOLATO

Inserite circa 250 grammi di zucca in un recipiente schiacciandola con cura fino a ridurla in purea. A parte, spremete 3 arance e versatene poi il succo nello stesso recipiente della zucca accompagnato da circa 75 grammi di miele, due cucchiaini d’olio d’oliva e 150 grammi di yogurt bianco, va bene sia bianco sia alla frutta. Dopo aver mescolato con cura tutti gli ingredienti, aggiungete all’impasto delle scaglie di cioccolato fondente, 30 grammi di noci, farina di farro o di tipo 00 (in entrambi i casi ne bastano 300 grammi) e infine il lievito continuando a mescolare. Se di vostro gradimento consigliamo l’aggiunta di spezie come cannella. Infine, versate l’impasto in uno stampo per torta o per plumcake e cospargete la superficie con altre scaglie di cioccolato. Fate cuocere in forno a 200 gradi per circa 40 minuti.

