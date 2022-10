Non chiede elemosina, ma un lavoro. È la storia di un ragazzo che ormai ogni sera, si apposta nei pressi di una chiesa situata nel centro di Bari, esponendo un cartello in cui sottolinea le sue competenze.

“Cerco lavoro”, questo quello che si legge, seguito da “elettricista, piastrelle, cartongesso, intonaco e pittura”, a voler sottolineare quello che è capace di fare. A segnalare la sua presenza sono alcuni cittadini che hanno voluto elogiarne il coraggio supportando la sua causa.

“Questa persona si umilia ogni sera per chiedere lavoro – scrive una cittadina – è un uomo giovane, di bell’aspetto, composto e garbato, dal viso sofferente. Ha tutta la mia stima. Per favore, facciamo girare in modo che possa giungere agli occhi giusti di chi avrà la fortuna di assumerlo. Un uomo di questa umiltà e capace di mettersi in gioco in questo modo se lo merita un lavoro” – conclude.

