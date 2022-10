“Possibile che un ragazzo fuori sede che voglia studiare a Bari debba andare a vivere sotto i ponti?”. È uno dei messaggi che si legge sempre più spesso sulle bacheche social dedicate alla ricerca di stanze o appartamenti per studenti o lavoratori. Questa volta, a scrivere queste parole, è un ragazzo, ma a lui fanno eco quelle di tanti altri genitori che, in questi mesi, stanno aiutando i propri figli a cercare una sistemazione per studiare o lavorare nel capoluogo pugliese.

Basta farsi un giro sui gruppi dedicati al tema o sulle bacheche affisse in facoltà per constatare come e quanto sia più semplice trovare annunci in cui si fa esplicita richiesta di “studentesse” o “lavoratrici”. Scorrendo gli annunci sui social, nello specifico, salta all’occhio un caso particolare: se per le donne ci sono molti più annunci effettuati proprio dai proprietari, sono tantissimi gli annunci di studenti e lavoratori di sesso maschile che cercano, in molti casi sottolineando “disperatamente” casa, spesso senza ricevere risposta. Proprio gli stessi ragazzi, oltre a sottolineare il loro bisogno, sono anche costretti a specificare che sono “educati e puliti”, cosa che molto spesso viene ripetuta negli annunci dedicati alle ragazze.

Un altro dettaglio che non passa inosservato è la tipologia di stanza in affitto, diversa a seconda dei sessi. Se per le ragazze è più facile trovare stanze moderne e ordinate, ai ragazzi toccano le stanze più vecchie. Lo sottolinea una mamma: “Non so se a Bari ci sono ponti, ma forse sarebbe meglio che vivere nelle case disponibili per i ragazzi. Una vera vergogna” – ha specificato. Sempre la stessa mamma poi, senza nascondere il proprio rammarico, continuando ad ironizzare sul fatto che forse sarebbe meglio trovare una sistemazione sotto un ponte aggiunge: “Forse potrebbero vivere sotto l’Adriatico? Ma è lungo solo poco più di 600 metri, non basterebbe per tutti i ragazzi rimasti senza casa. Mi rivolgo agli affittuari, avete solo figlie donne in casa? Penso di si, altrimenti non capireste la nostra pena” – ha concluso.

Alle sue parole fanno eco quelle di tanti altri genitori, tra loro un’altra mamma: “Ormai affittano solo a ragazze, per loro ci sono tanti annunci. Ho un’idea, prendiamo un appartamento in affitto e condividiamo le spese”- conclude. Per alcuni, il motivo per cui si prediligono le donne sarebbe “la maggiore attitudine all’ordine”. Per alcuni infatti, il motivo per cui si prediligono le donne sarebbe proprio questo: “una maggiore attitudine all’ordine”, questo però non offre comunque risposta concreta ai moltissimi ragazzi che, ormai quasi ogni giorno, riempiono le bacheche cercando “disperatamente”, un posto in cui vivere nel capoluogo pugliese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.