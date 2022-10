Una donna 80enne salvata questa mattina a Putignano da un carabiniere. La donna era in casa da sola e per cause in corso di accertamento è caduta. Ha cominciato ad urlare e le sue grida hanno attirato l’attenzione di un passante che ha chiamato il 112. Un carabiniere è salito sul muretto confinante al piano rialzato dell’abitazione ed è riuscito ad entrare in casa, assistendo l’anziana fin quando non è arrivato il 118. La donna è stata poi portata in ospedale. (foto repertorio)

