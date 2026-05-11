Furti d’auto senza sosta tra Giovinazzo e Adelfia: il colpo da record ripreso in diretta

Un furto messo a segno in pieno giorno ha scosso la tranquillità di via Rollo, a Giovinazzo, dove un suv è stato portato via in appena due minuti. L’episodio si è verificato ieri nei pressi di un centro sportivo nel nord barese, sotto gli occhi di una telecamera di videosorveglianza di un’abitazione privata che ha ripreso l’intera sequenza. Il video mostra due uomini incappucciati che arrivano sul posto a bordo di un’auto, accompagnati da un complice, e riescono a forzare il veicolo e fuggire in un lasso di tempo brevissimo.

La cronaca locale registra però un altro episodio simile avvenuto a pochi chilometri di distanza, questa volta nel comune di Adelfia. Durante la notte, un’altra vettura è stata sottratta mentre si trovava parcheggiata proprio davanti alla casa del suo proprietario, un giovane di 19 anni. Nonostante la tempestività delle segnalazioni, in entrambi i casi dei responsabili non è rimasta alcuna traccia e i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver portato a termine i colpi.