Trasporto scolastico a Bari, aperte le iscrizioni: la guida completa per evitare errori e ritardi

Le famiglie interessate a usufruire del trasporto scolastico per l’anno 2026/2027 possono procedere con la presentazione delle domande a partire da oggi, lunedì 11 maggio. La ripartizione Politiche educative e giovanili ha infatti comunicato l’apertura delle iscrizioni, che resteranno attive fino a martedì 30 giugno 2026. La richiesta deve essere inoltrata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, come tutori o affidatari, seguendo le procedure telematiche predisposte dall’amministrazione.

Esistono diverse strade per completare l’iter burocratico a seconda delle necessità dei cittadini. La modalità principale prevede l’accesso diretto al portale servizi del Comune, dove è possibile autenticarsi utilizzando le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per chi dovesse riscontrare difficoltà tecniche o non avesse dimestichezza con gli strumenti digitali, sono operativi i Punti di facilitazione digitale in ogni Municipio. In questo caso, l’assistenza viene fornita previa prenotazione telefonica contattando i numeri 0805772390 o 800018291, oppure recandosi presso le sedi Urp negli orari previsti.

Una terza opzione è rappresentata dalla modalità tradizionale presso i Municipi di appartenenza. Gli utenti possono presentarsi agli sportelli negli orari di ricevimento consegnando il modulo cartaceo di iscrizione e la contestuale delega all’operatore, che si occuperà di inserire i dati nella piattaforma informatica per conto della famiglia. Questa soluzione garantisce supporto diretto a chi preferisce il contatto fisico con gli uffici comunali per la gestione della pratica.

Per quanto riguarda i costi e la gestione economica del servizio, il pagamento non deve essere effettuato immediatamente. Le famiglie dovranno attendere l’assegnazione della fermata specifica e, solo se questa sarà ritenuta rispondente alle proprie esigenze, potranno procedere con il versamento. Le istruzioni dettagliate sulle modalità di pagamento verranno inviate successivamente ai diretti interessati. È fondamentale, a questo scopo, conservare con cura il codice ID che viene generato e spedito via mail al momento della conferma dell’iscrizione. Tutte le specifiche relative alle tariffe e ai requisiti di ammissione restano consultabili sul portale istituzionale dell’ente.﻿