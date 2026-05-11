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Michelle Hunziker “innamorata” dalla Puglia: la fuga a Savelletri per la festa della mamma

La conduttrice sceglie il fascino di un'antica masseria per staccare dagli impegni della TV

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Maggio 2026 - 16:53
Hunziker
  • 58 sec

Le coste pugliesi sono diventate la cornice ideale per il recente weekend di relax di Michelle Hunziker, che ha scelto la provincia di Brindisi per una breve fuga lavorativa insieme alle sue tre figlie. In occasione della Festa della Mamma, la conduttrice si è concessa una pausa tra i vari impegni che la vedono protagonista in televisione con Battiti Live Spring e, prossimamente, al timone della nuova edizione del Karaoke. Grazie al fatto che i suoi programmi sono registrati, ha potuto trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme ad Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi.

La meta scelta per questo soggiorno familiare è Savelletri Fasano, dove la Hunziker ha alloggiato presso la Masseria San Domenico. Si tratta di un imponente resort a 5 stelle che mantiene le linee architettoniche tipiche di un’antica masseria fortificata risalente al XV secolo, immersa nel verde della campagna locale. Durante la permanenza, la conduttrice ha condiviso con i propri follower alcune immagini scattate a bordo piscina, mostrando un’anticipazione della stagione estiva attraverso una serie di foto in bikini.

Nonostante il fitto calendario professionale, la Hunziker ha dato priorità agli affetti, organizzando questa trasferta nel cuore della Puglia proprio per celebrare la ricorrenza dedicata alle madri. La struttura storica selezionata ha garantito la privacy necessaria per godersi il clima mite della zona e la tranquillità della struttura, prima che la showgirl riprenda a pieno ritmo i suoi futuri progetti televisivi già programmati per i prossimi mesi.﻿

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