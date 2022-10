In occasione del 4 novembre, festa dell’unità nazionale e giornata delle Forze armate è partita la macchina organizzativa anche a Bari. E non si esclude che ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori, non una esibizione ma un sorvolo come accade a Roma. Nulla di ufficiale al momento, il calendario riporta ancora la presenza a Roma ma voci sempre più insistenti confermerebbero l’iniziativa a Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.