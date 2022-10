In viale Madre Teresa di Calcutta a Poggiofranco, ad angolo con via Tauro, arriverà un nuovo attraversamento pedonale con semafori e lampeggianti. Lo ha deciso la giunta comunale approvando un progetto da 115 mila euro. “I lavori sono relativi alla nuova costruzione di un attraversamento pedonale in viale Madre Teresa di Calcutta all’altezza dell’innesto di via Giacomo Tauro – si legge nella delibera – Nella zona sono presenti diversi edifici scolastici ed il viale, per la sua elevata estensione, costituisce un elemento di pericolo per l’attraversamento pedonale. Pertanto risulta necessario garantire elevata visibilità e sicurezza”. L’intervento è stato finanziato con i proventi delle sanzioni.

Il progetto prevede la realizzazione di semafori a led in alluminio di colore bianco/rosso in linea con i nuovi impianti già presenti nel Comune di Bari. Verranno installate due paline, sui marciapiedi esterni al viale e due pali a sbraccio doppi posti ognuno su ogni marciapiede spartitraffico.

L’impianto sarà dotato di 6 dispositivi di segnalazione sonora e di 6 dispositivi count-down (uno per ogni palina e 2 per ogni palo a sbraccio) per garantire la fruibilità delle persone ipovedenti/ipoudenti. Non si esclude di dotare l’impianto del sistema già testato sul lungomare di Bari all’altezza dei carabinieri: il semaforo diventa rosso appena viene registrata una velocità delle auto superiore al consentito.

