Ricco di vitamine e alleato della memoria, oggi in tavola portiamo il polpo, alimento apprezzato soprattutto al Sud, in particolare in Puglia. Tante le proprietà relative a questo mollusco appartenente alla famiglia delle Octopodid, presente in tutti i mari del mondo nascosto sui fondali o in anfratti negli scogli.

Tra le proprietà non si può non citare la presenza di fosforo e calcio, preziosi per la salute di ossa e denti. Ma non solo, il polpo infatti è ricco di potassio e contribuisce a mantenere la pressione nella norma e a ridurre il rischio di calcoli renali. Inoltre, le proprietà presenti nel polpo sono alleate della giovinezza, in particolare rallentano la perdita di tessuto osseo durante l’invecchiamento.

Tra le altre proprietà spicca, indubbiamente, la presenza di vitamine e sali minerali. Tra queste la vitamina A, alleata della vista, della crescita dei denti e dello sviluppo delle ossa. Ma non è finita qui, il polpo è infatti fonte preziosa di vitamina B12 e C. Se la vitamina C, come ormai risaputo, ha proprietà antiossidanti e potenzia le difese immunitarie, il connubio con la vitamina B12 rende questo alimento un prezioso supporto alla salute, in particolare per la produzione di globuli rossi e la formazione di midollo osseo. Gli esperti consigliano di mangiarlo cotto, anche crudo però, conserva le sue proprietà. Ecco due ricette semplici e veloci per portarlo in tavola.

POLPO CON PATATE

Una volta acquistato il polpo dal vostro pescivendolo di fiducia, conservatelo in freezer per qualche giorno in modo tale da rendere più tenera la sua carne e cucinarlo più facilmente. Poi, lava e pulisci il polpo scongelato con abbondante acqua e procedi a tagliarlo a tocchetti, facendo attenzione che non siano troppo piccoli. Risciacquateli con cura e dopo trasferite il tutto in un tegame di terracotta. Aggiungete dell’olio extravergine di oliva e mettete a cuocere facendo rosolare, senza aggiunta di acqua e sale, per almeno 30 minuti. Il polpo, va specificato, cuoce nella sua stessa acqua. A metà cottura, quando il polpo avrà cambiato colore acquisendo una tonalità tendente al rosa scuro, aggiungete le patate tagliate a cubetti. Mescolate con cura sfumando con del vino bianco e aggiungendo cipolla, prezzemolo, aglio, pomodorini e pepe nero. Lasciate cuocere ancora per ancora mezz’ora coprendo il coperchio. Prima di spegnere il fornello, controllate la cottura del polpo che dovrà avere una colorazione rossastra e dovrà essere tenero.

INSALATA DI POLPO CON OLIVE E POMODORINI

Pulite con cura i polpi e fateli cuocere, potrete utilizzare i consigli del procedimento precedente. Per questa insalata ne basteranno circa 3. Una volta cotti, lasciateli raffreddare, poi tagliateli a pezzetti rimuovendo bocca e occhi. Inserite il tutto in una ciotola nella quale aggiungerete del sedano tagliato a pezzetti, prezzemolo, succo di limone e pepe nero. Se di vostro gradimento consigliamo l’aggiunta di olive verdi e pomodorini. Lasciatelo riposare in frigo per circa 20 minuti prima di servire.

