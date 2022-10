Come previsto dall’allerta meteo emanata ieri, forti piogge stanno interessando la Puglia e la città di Bari. Dove questa sera la polizia locale ha disposto la chiusura del sottopasso di via La Rotella nella zona industriale. La polizia locale invita alla cautela. Non mancano i disagi in città con alcune strade allagate dal San Paolo a Carbonara. (Foto repertorio)

