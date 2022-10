La ruota panoramica, le macchinine da scontro e gli aeroplanini volanti per i più piccoli. E non poteva mancare l’intramontabile Tagadà. Alla Fiera del Levante lo spazio luna park è pronto. In totale l’area con le giostre occupa ben 10mila metri quadrati dello spazio fieristico e sarà aperta in occasione dell’85 edizione della Campionaria, in programma dal 15 al 23 ottobre. Ticket di ingresso resta a 3 euro.

Ci sono anche i grandi tappeti elastici e giostre per i più coraggiosi, ma anche piccole montagne russe. Dopo due anni di assenza il parco divertimenti torna per far rivivere i vecchi ricordi ai baresi. Sarà aperto tutto il giorno rispettando gli orari di apertura e chiusura della fiera.

La Campionaria in questi giorni è in fermento. Se nel parco divertimento mancano solo gli ultimi dettagli, nel resto della fiera c’è ancora tanto lavoro da fare. E’ popolata soprattutto da muratori e addetti ai lavori. Fremono per dare il benvenuto agli ospiti. Nella galleria delle Nazioni, così come nel resto dei padiglioni, si sta provvedendo ancora a terminare i lavori edili. E le strade sono interamente occupate da camion intenti a scaricare merce. C’è fermento insomma. Mancano poche ore e c’è tanto da fare.

Si provvede a mettere in lustro anche le strade esterne. Fuori dalla fiera infatti i giardinieri sono intenti ad abbellire le aiuole del lungomare con fiori colorati. Insomma si lavora perché tutto sia pronto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.