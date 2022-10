Nell’ambito dei servizi di controllo per la tutela della salute dei consumatori, eseguiti in campo nazionale, i Carabinieri del NAS di Bari hanno scoperto e sequestrato circa 82.000

articoli artigianali personalizzati, risultati irregolari. Nel corso dell’ispezione di un esercizio commerciale di Monopoli, i militari hanno constatato la vendita di migliaia di souvenirs artigianali realizzati in ceramica, di varie tipologie, privi di marcatura CE e dell’etichettatura riportante le indicazioni previste dalla legge relative, tra l’altro, ai materiali utilizzati per produrli ed alle precauzioni d’uso.

Tutto il materiale, del valore di circa 328.000 Euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre alla titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 1.000 Euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.