Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare agli italiani la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo “il nostro patrimonio” e che perciò tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Con le Giornate FAI d’Autunno 2022 si avvia la collaborazione tra FAI e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani nell’ambito di un Accordo recentemente firmato, volto a sviluppare e diffondere buone pratiche e a sensibilizzare i Comuni Italiani sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Il Gruppo FAI dei Trulli e delle Grotte propone due aperture:

CASTELLANA GROTTE – È stato scelto il complesso della chiesa di San Francesco, l’attuale Municipio e il Palazzo Sgobba, tre linguaggi dell’architettura apprezzabili in pochi passi, ma anche una struttura che racchiude in sé tanta storia e tanta cultura della comunità castellanese. Il percorso di visita ha la durata di circa 45 minuti. Si inizia da Palazzo Sgobba dove è stata allestita, a cura della Pro Loco, una mostra di alberi di frutti antichi. Il palazzo è stato costruito dove un tempo si trovavano gli orti francescani; si potranno ammirare per l’occasione gli ambienti appena ristrutturati. Si proseguirà verso la chiesa di San Francesco con le opere di Frà Luca Principino e infine ci si recherà presso l’ex convento ora sede del pregevole Municipio. Visite a cura di esperti e Volontari FAI. Orari 10- 17 ad ingresso a contributo libero e non obbligatorio in ordine di arrivo. Gli iscritti al FAI avranno corsia preferenziale.

LOCOROTONDO – Si ripropone la visita al complesso di Masseria Ferragnano luogo importantissimo per la comunità locale. La visita è stata costruita grazie alla sinergia degli enti che curano ciascuno, in modo professionale e impeccabile questi luoghi: l’IISS Basile Caramia Gigante, l’Associazione Valle d’Itria Bonsai che si occupa del giardino, il CRSFA Basile Caramia che ha recuperato la neviera, l’ITS per l’agroalimentare. I visitatori verranno guidati dai giovani studenti del Basile Caramia Gigante.

