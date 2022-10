Dopo la quarta vittoria consecutiva, il Bari torna fra le mura amiche per ospitare l’Ascoli di Cristian Bucchi. Al ‘San Nicola’ i biancorossi cercheranno di difendere la prima posizione in classifica, sperando di staccare le inseguitrici e procedere in solitaria. Mister Mignani non vuole disattenzioni e rispetta gli avversari che domani scenderanno in campo, come ribadito nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Partita difficilissima, perché l’Ascoli è una squadra di categoria – esordisce Mignani – che magari non è nel suo momento migliore. Una squadra che, con diversi giocatori di quest’anno, ha fatto i playoff nello scorso campionato e verrà qui per fare risultato”. Il mister, parla anche dei suoi giocatori, che fino ad ora stanno facendo un ottimo lavoro, soprattutto in attacco. I biancorossi hanno uno degli attacchi più prolifici d’Italia con 18 reti.

“Chi gioca in questo momento si sta impegnando tantissimo – sottolinea il mister – e sa che deve allenarsi duramente per meritarsi il posto. Chi non sta giocando sa che osserviamo tutto e che monitoriamo ogni passo che fanno, senza preclusione per nessuno. I ragazzi sono tutti motivati, il dispiacere più grande è sempre dover scegliere chi lasciare a casa, chi mandare in campo e chi mandare in panchina”.

Richiesta un’opinione su Rubén Botta, il mister si dice ottimista sulla condizione dell’argentino, rimasto in panchina nelle ultime due partite. “Lo vedo bene e motivato – dice Mignani – è cresciuto anche fisicamente, secondo me sta bene. Ha avuto quel problema l’anno scorso e l’abbiamo perso. Adesso è tornato quel giocatore che ha voglia, che corre e che crea. Sono contento per come sta reagendo”. In chiusura, il mister parla di Dorval, nel mirino dell’Algeria U23, che fa di lui il terzo convocato in nazionale di questa rosa, dopo Cheddira e Caprile.

“Motivo d’orgoglio per la società e per il DS Polito – spiega il mister – e poi motivo d’orgoglio anche per l’allenatore. Sono convintissimo che la crescita collettiva passi da quella individuale. Quando percepisco che un giocatore cresce probabilmente è frutto anche del lavoro fatto con la squadra. Una soddisfazione per tutti”. Bari-Ascoli è fissata per domani 15 ottobre. Il calcio d’inizio, fra le mura amiche del ‘San Nicola’, è previsto per le ore 16:15. (foto ssc bari)

