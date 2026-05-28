A Bari boom di abbandoni di gattini, l’allarme del Nogez: “Volontari al collasso”

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Con l’arrivo della bella stagione tornano a moltiplicarsi gli episodi di abbandono di cuccioli di gatto. A lanciare l’allarme è il Nogez, che attraverso un post sui social denuncia una situazione sempre più difficile da gestire per volontari e associazioni impegnati nella tutela degli animali.

Secondo quanto segnalato, nelle ultime settimane sono numerosi i casi di gattini lasciati per strada all’interno di scatole di cartone o addirittura in buste di plastica. Una situazione che mette a dura prova le reti di assistenza già in sofferenza per il crescente numero di richieste di aiuto. L’associazione richiama anche l’attenzione su un altro fenomeno, quello delle persone che raccolgono cuccioli appena nati convinte di salvarli. “Molto spesso, presi da un sentimento di empatia per un piccolo esserino indifeso, si cade nell’errore fatale di raccogliere i piccoli nati pensando di salvarli, quando invece li si condanna molto spesso a morte certa”, spiegano dal NOGEZ.

Nel messaggio viene sottolineato come le mamme gatte siano generalmente in grado di accudire autonomamente i propri cuccioli e come interventi improvvisati possano compromettere la loro sopravvivenza. L’associazione evidenzia inoltre che chi decide di intervenire dovrebbe assumersi anche la responsabilità della cura dell’animale, senza trasferire automaticamente il problema a volontari e associazioni. Attualmente sarebbero sette i gattini, appartenenti a diverse cucciolate, che necessitano di assistenza urgente. Il NOGEZ parla di una situazione critica e invita chiunque possa offrire un aiuto concreto a mettersi in contatto con chi si sta occupando dei piccoli.