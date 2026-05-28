Bari e “il dramma” dei cantieri, in corso Italia “Ambulanza a sirene accese rallentata” – VIDEO

Annunci

Cantieri, restringimenti di carreggiata e viabilità modificata continuano a far discutere a Bari. Mentre proseguono i lavori legati alle grandi opere infrastrutturali, tra cui il Bus Rapid Transit (BRT), cresce il malcontento di residenti e automobilisti che ogni giorno devono fare i conti con rallentamenti e difficoltà negli spostamenti. Nelle ultime ore a riaccendere il dibattito è stato un video condiviso sui social da una cittadina, che mostra un’ambulanza con le sirene accese rallentata dal traffico lungo Corso Italia, in prossimità di uno dei cantieri presenti nell’area.

Secondo quanto denunciato dalla donna, la situazione sarebbe ormai diventata insostenibile per chi attraversa quotidianamente la zona. “Un’ambulanza bloccata, sirene accese, impossibilitata a passare per un cantiere presente ormai da oltre un anno su Corso Italia. E ogni giorno ne passa almeno una! Qui non si parla di traffico o disagi ordinari: qui si parla di tempo prezioso, quello che in certe situazioni può fare la differenza”.

Nel post la cittadina sottolinea come il problema non riguardi soltanto i rallentamenti alla circolazione, ma anche le possibili conseguenze sui mezzi di soccorso. “È accettabile che dopo così tanto tempo una strada così importante continui a creare ostacoli persino ai mezzi di soccorso. Chi vive e attraversa questa zona ogni giorno merita risposte, ma soprattutto soluzioni concrete. Perché quando a rimanere fermo è un mezzo di emergenza, il problema non può più essere ignorato”.

La segnalazione chiama in causa anche l’amministrazione comunale e l’assessore alla Cura del Territorio. “Sindaco Vito Leccese e Domenico Scaramuzzi si chiedono soluzioni concrete e immediate! Prima il cantiere Fal poi quello della Brt che secondo la segnaletica doveva terminare a metà maggio. E oggi siamo ancora in alto mare”. Il video ha rapidamente raccolto commenti e condivisioni, alimentando il confronto tra cittadini sui tempi dei lavori e sulle ripercussioni che i cantieri stanno avendo sulla viabilità di una delle principali arterie di collegamento della città.

Foto e video Facebook