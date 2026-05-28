Abusi edilizi e occupazione di area demaniale, sequestrata struttura ricettiva nel Salento

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Un’area di circa 300 metri quadrati è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Gallipoli nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata al contrasto dei reati ambientali e degli illeciti edilizi. I militari della Sezione Operativa Navale hanno effettuato accertamenti su una struttura turistico-ricreativa adibita a chiosco bar nel territorio di Alliste. Dai controlli sarebbero emerse, secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, significative difformità tra le opere realizzate e quelle autorizzate.

Gli interventi contestati sarebbero stati eseguiti senza le necessarie concessioni e avrebbero comportato un impatto ambientale rilevante, anche a causa dell’impiego di materiali diversi da quelli indicati nella documentazione presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno inoltre accertato la presunta occupazione abusiva di un’area demaniale utilizzata come parcheggio e isola ecologica. Contestata anche la realizzazione di una pedana destinata a sostenere una cisterna fuori terra per l’approvvigionamento di acqua potabile, ritenuta priva delle necessarie autorizzazioni.

Al termine delle attività ispettive è scattato il sequestro probatorio dell’area interessata, mentre il titolare della struttura è stato deferito all’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli svolto dalla Guardia di Finanza per la tutela dell’ambiente e del territorio, sia nelle aree costiere sia nell’entroterra.