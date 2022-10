Maria Grazia è la mamma di Jacopo, 17 anni, affetto da una forma non verbale dello spettro autistico: ha ritirato il figlio dal suo istituto di Bari dopo che erano stati cambiati 17 insegnanti di sostegno. Il caso è stato affrontato anche da Le Iene questa sera.

Le famiglie dei bimbi autistici non solo denunciano la mancanza di continuità nella presenza dei docenti di sostegno ma anche l’assenza di specializzazione degli insegnanti nell’affrontare alunni autistici. Il sindaco Antonio Decaro ha quindi inviato una lettera al ministero dell’Istruzione chiedendo, come presidente dell’Anci, che venga prevista una specializzazione per i docenti che si occupano dello spettro autistico.

