Traffico intenso sulla statale 16 direzione nord all’altezza dell’aeroporto di Bari. Secondo quanto riferito dalle forze di polizia, un tir avrebbe perso parte del carico creando disagi sulla tangenziale. Il personale dell’Anas già sul posto per la bonifica. Il consiglio per chi è diretto in direzione Nord, di prendere l’uscita di Palese e di percorrere la via Nazionale fino a Santo Spirito.

(Foto archivio)

