“Bari perde un protagonista della vita imprenditoriale della città: Lorenzo De Santis. Imprenditore e costruttore che ha saputo interpretare con modernità e lungimiranza le dinamiche della trasformazione del territorio e delle nuove esigenze legate alla rigenerazione urbana e alla qualità degli interventi edilizi”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un messaggio di cordoglio in memoria dell’imprenditore recentemente scomparso.

“Ricorderemo – ha proseguito il sindaco – la sua disponibilità e la sua generosità nel collaborare con le associazioni di categoria e con le istituzioni locali mettendo a disposizione le sue competenze, il suo dinamismo e la sua voglia di contribuire a migliorare Bari, la città che amava in modo viscerale. Così come ricorderemo il suo impegno alacre e laborioso ai vertici della Fiera del Levante nel periodo più difficile e complesso per questa istituzione. Alla moglie Marina, al figlio Nicola e a quanti l’hanno conosciuto e amato, a nome mio personale e della comunità barese, giungano le espressioni del nostro profondo cordoglio e affetto” – conclude.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.