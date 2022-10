Riaprirà lunedì il tratto di strada tra via Sparano e piazza Umberto, dove si era verificato un cedimento della pavimentazione. I lavori sono durati diverse settimane. Per riparare ai danni alla pavimentazione sono stati utilizzati specifici prodotti per basolati carrabili. Si è proceduto a rimuovere tutta la zona delle basole centrali in corrispondenza del passaggio delle autovetture, sono state salvate le basole non danneggiate e sostituite quelle rotte, si è proceduto anche ad uno scavo sottostante per fare un massetto speciale per evitare i cedimenti.

Lunedì quindi la strada sarà riaperta ma senza consentire l’accesso ai mezzi pesanti. La zona sarà monitorata per verificare l’effettiva efficacia dell’intervento. Successivamente si procederà con il rifacimento degli altri attraversamenti con la stessa modalità, procedendo man mano in base allo stato della pavimentazione.

