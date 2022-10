Ricche di proteine e minerali, oggi in tavola portiamo le vongole: molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia dei Veneridae. Tante le proprietà benefiche relative a questo mollusco.

In primis, il consumo delle vongole, è importante per via della presenza dei minerali, tra cui potassio e calcio, ottimi per mantenere stabile la pressione sanguigna, ma anche per supportare il corretto funzionamento del cuore e dei muscoli. Inoltre, le vongole, oltre ad essere ricche di ferro, fosforo e selenio, sono fonte preziosa di vitamine. Tra queste quelle del gruppo A, E, D, e K, ma anche del gruppo B, in particolare la B12, preziosa per l’organismo.

Un’altra particolarità delle vongole è lo scarso contenuto di grassi. A fare da contraltare a queste note positive c’è però la presenza di quantità elevate di sodio, per cui gli esperti consigliano di limitarne il consumo nel caso di patologie ai reni e pressione alta. Ecco qui due ricette semplici e veloci per preparare le vongole.

SPAGHETTI CON VONGOLE, ZUCCHINE E ZENZERO

Pulite con cura le vongole lavandole sotto acqua corrente, poi lasciatele a bagno per almeno due ore cambiando spesso l’acqua. Una volta pulite, mettete le vongole in un tegame con olio extra vergine di oliva, uno spicchio di aglio tagliato a pezzetti piccolissimi (se non è di vostro gusto, inseritelo intero e rimuovetelo a fine cottura) e dello zenzero tritato. Lasciate soffriggere per alcuni minuti sfumando con del vino bianco. Una volta che sarà evaporato il vino aggiungete le zucchine tagliate a fettine sottilissime, lasciate cuocere per almeno una decina di minuti. A parte cuocete gli spaghetti, una volta pronti versateli nella padella e mescolate il tutto aggiungendo del pepe nero macinato.

ZUPPA DI VONGOLE

Anche in questo caso lavate con cura le vongole lasciandole a bagno in acqua per almeno due ore. Nel frattempo, a parte, mettete dei pomodorini (circa 200 grammi) in un robot da cucina e frullateli aggiungendo prezzemolo, sale e olio. A parte, in una padella, mettete a rosolare due spicchi di aglio con dell’olio extravergine di oliva. Versate poi in padella prima le vongole, poi il composto con i pomodorini. Aggiungete del pepe nero e lasciate cuocere per una decina di minuti. Se di vostro gradimento potrete aggiungere anche delle uova (una a testa, considerando almeno un chilo di vongole). Aggiungetele però, in questo caso, a inizio cottura, mescolando con cura. Una volta pronta la zuppa aggiungete dell’altro prezzemolo amalgamando con cura tutto il composto. Consigliamo di servire calda, accompagnando con dei crostini di pane tostato.

