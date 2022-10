Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Sannicandro di Bari. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di una delle condotte di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell’abitato.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 24 ottobre 2022 nell’abitato di Sannicandro di Bari, in via Volta, via Diaz, via Quintino Sella, via Bixio e via Salvemini.

La sospensione avrà la durata di 5 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 14:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

