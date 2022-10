Immondizia trasportata da un comune all’altro, ma anche da un quartiere all’altro. E’ quanto denuncia Simone Cellamare, residente del quartiere Libertà, su Facebook. “Perché si domanda – ci sono tanti baresi che credono di essere più furbi degli altri? Perché si crede di essere più intelligente degli altri arrivando alle 3:18 di notte con la pedana del camion già abbassata rischiando di centrare in pieno le auto in sosta di via Battaglia di Montelungo e via Scopelliti?