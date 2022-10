Quello attuale è un periodo sicuramente complicato per chi si trova a valutare l’acquisto di una nuova abitazione. L’andamento dei mercati finanziari è infatti decisamente incerto ed il proseguire del conflitto tra Russia ed Ucraina di sicuro non semplifica le cose. Va però detto che i tassi d’interesse applicati sui mutui prima casa, pur risentendo dei recenti movimenti della BCE, rimangono comunque ancora convenienti rispetto alle medie storiche.

A questo va aggiunto che le opportunità di trovare soluzioni vantaggiose non mancano e dunque quello attuale rimane un buon periodo per accendere un mutuo prima casa. Anzi, chi fosse intenzionato ad acquistare un’abitazione dovrebbe approfittarne adesso, prima che la situazione peggiori.

Vediamo allora insieme alcuni consigli per chi intende accendere un mutuo prima casa in questo periodo storico e vuole approfittare delle migliori occasioni.

#1 Confrontare le offerte di mutuo prima casa online

Confrontare i mutui online utilizzando un comparatore come Segugio.it è senza dubbio la scelta migliore che si possa fare al giorno d’oggi, perché consente di trovare in poco tempo le migliori offerte delle principali banche italiane e di capire dunque quale sia l’opzione più vantaggiosa per le proprie necessità. Bisogna infatti ricordare che soprattutto in un periodo complesso come quello attuale, i tassi d’interesse applicati dai vari istituti di credito sono spesso molto variabili. Non ci si può quindi limitare a chiedere un paio di preventivi: è importante confrontare tutte le migliori offerte in modo da poter scegliere quella più conveniente.

#2 Preferire il mutuo a tasso fisso

Il classico dilemma è proprio questo: conviene scegliere un mutuo a tasso fisso oppure variabile? Non esiste una risposta universalmente valida a tale domanda, perché tutto dipende dal periodo storico e dall’andamento dei mercati finanziari, nonché dalla disponibilità economica del richiedente. Attualmente, sembra che il mutuo a tasso fisso sia il più vantaggioso per il semplice fatto che i tassi sono destinati a crescere parecchio nei prossimi mesi. Optare per un variabile, significa andare incontro ad un rialzo inevitabile dei costi. C’è da dire, però, che scegliendo un mutuo a tasso variabile oggi (che attualmente offre ancora tassi più bassi del fisso), si può pensare di ricorrere alla surroga nel momento in cui la rata dovesse salire troppo nel tempo, optando in un secondo momento per un fisso.

#3 Approfittare delle agevolazioni per il mutuo prima casa

Chi è intenzionato ad acquistare una nuova abitazione dovrebbe informarsi anche sulle agevolazioni previste per chi apre un mutuo sulla prima casa. Attualmente, ad esempio, i giovani che al momento del rogito non abbiano ancora compiuto i 36 anni possono ottenere degli importanti sgravi fiscali, evitando sostanzialmente di pagare quasi tutte le imposte sul mutuo. Vale la pena informarsi per bene, in modo da poter approfittare delle agevolazioni previste, che vengono confermate o rinnovate periodicamente.

#4 Non perdere troppo tempo

Un ultimo consiglio importante per chi intende accendere un mutuo per l’acquisto della prima casa è quello di non perdere troppo tempo. Come abbiamo accennato, per il momento i tassi d’interesse sono ancora accettabili nonostante le manovre della BCE stiano provocando un costante rialzo. Il vero problema arriverà però nei prossimi mesi, perché stando alle previsioni i tassi subiranno un’importante impennata e allora sì che accendere un mutuo diventerà poco conveniente per gli italiani. Meglio insomma approfittarne adesso, prima che sia troppo tardi.

