Bari, dalle siringhe ai rifiuti: degrado nell’area cani di Vico Capurso. “Situazione inaccettabile”

Erba alta, scarsa manutenzione e persino una siringa abbandonata tra il verde. È la denuncia lanciata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2 sulle condizioni dell’area cani di Vico Capurso e della zona vicina al parcheggio del mercato Amendola, a Bari. Secondo quanto segnalato dai residenti e riportato dagli esponenti politici, l’area verserebbe in condizioni di degrado e abbandono, con spazi lasciati all’incuria e punti ritenuti poco sicuri soprattutto nelle ore serali.

Nel mirino anche il ritrovamento di una siringa tra la vegetazione, episodio che ha fatto scattare ulteriori preoccupazioni tra cittadini e frequentatori della zona, abitualmente utilizzata da famiglie e proprietari di animali domestici. “Ancora una volta ci troviamo davanti a situazioni di degrado e abbandono che i cittadini non possono più tollerare”, scrive il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Municipio 2 in una nota, parlando di “condizioni che destano forte preoccupazione sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano”. Gli esponenti del partito chiedono ora “un immediato intervento di bonifica, sfalcio dell’erba, pulizia straordinaria e maggiore vigilanza dell’area affinché questi luoghi tornino ad essere spazi sicuri e vivibili per la cittadinanza”. “Il territorio non può essere lasciato nel degrado e nell’abbandono. Continueremo a raccogliere le segnalazioni dei residenti e a portarle all’attenzione delle autorità competenti fino a quando non arriveranno risposte concrete”, conclude la nota.